Владельца украинских мошеннических кол-центров похитили на Бали

Владельца украинской сети кол-центров, занимавшихся обманом россиян, похитили во время отдыха на Бали. Мужчине отрезали пальцы и изнасиловали, сообщил телеграм-канал Mash .

Владелец кол-центров отдыхал в Индонезии вместе с девушкой-блогером и сыном днепропетровского авторитета. Похитители вычислили их местоположение благодаря фотографии, которую опубликовала модель.

За освобождение украинца они потребовали от родственников 10 миллионов долларов. Отец похищенного — известный на Украине преступный авторитет.

Позже в Сети появилось видео, на котором избитый мужчина рассказывает о схеме обмана россиян, в которой участвуют в том числе сотрудники СБУ и нынешний глава Одесской областной военной администрации Сергей Лысак.

Ранее ЦБ опубликовал статистику по случаям телефонного мошенничества. За 2025 год у россиян похитили 29,3 миллиарда рублей.