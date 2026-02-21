Владельца украинских мошеннических кол-центров похитили на Бали
Владельца украинской сети кол-центров, занимавшихся обманом россиян, похитили во время отдыха на Бали. Мужчине отрезали пальцы и изнасиловали, сообщил телеграм-канал Mash.
Владелец кол-центров отдыхал в Индонезии вместе с девушкой-блогером и сыном днепропетровского авторитета. Похитители вычислили их местоположение благодаря фотографии, которую опубликовала модель.
За освобождение украинца они потребовали от родственников 10 миллионов долларов. Отец похищенного — известный на Украине преступный авторитет.
Позже в Сети появилось видео, на котором избитый мужчина рассказывает о схеме обмана россиян, в которой участвуют в том числе сотрудники СБУ и нынешний глава Одесской областной военной администрации Сергей Лысак.
Ранее ЦБ опубликовал статистику по случаям телефонного мошенничества. За 2025 год у россиян похитили 29,3 миллиарда рублей.