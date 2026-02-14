Мошенники похитили почти 30 млрд рублей в 2025 году

ЦБ сообщил о росте объема хищений мошенников в 2025 году до 29,3 млрд рублей

В 2025 году объем похищенных мошенниками средств достиг 29,3 миллиарда рублей, что на 6,4% больше показателя 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба Центробанка.

В ведомстве уточнили, что число операций без согласия клиента увеличилось на 31,2% — с 1,2 тысячи транзакций в 2024 году до 1,6 тысячи. На рост показателя повлияло в том числе внедрение с октября 2025 года спецкнопки для пострадавших, которая позволяет оперативно заявить о мошенничестве.

Также в 2025 году банки вернули клиентам 1,7 миллиарда рублей. В 2024 году показатель составлял 2,7 миллиарда.

В 2025-м число мошеннических операций с использованием платежных карт осталось самым высоким среди всех типов операций — 980,46 тысячи. Число таких транзакций по электронным кошелькам составило 13,4 тысячи, по счетам без использования карт — 282,6 тысячи, по Системе быстрых платежей — 290,6 тысячи.

В декабре ЦБ включил крупные переводы по СБП в список признаков мошеннических операций.