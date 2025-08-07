Владелицу модного бренда нашли мертвой в Нью-Йорке

Владелицу бренда East x East Марту Нолан-О’Ситарру нашли мертвой на яхте на острове Лонг-Айленд недалеко от Нью-Йорка. Об этом сообщила газета Daily Mail.
Женщине было 33 года, она была ирландкой и жила на Манхэттене. Всего месяц назад она торжественно открыла магазин пляжной одежды в фешенебельном отеле в Монтауке. Яхта, на которой обнаружили тело бизнесвумен, принадлежала ее возлюбленному.
Причину смерти предстоит установить.
Ранее бизнесмен из Германии погиб во время отдыха в популярной туристической зоне в Намибии. Когда он ночью вышел из палатки в туалет, его загрызла львица. Другие обитатели лагеря не успели ему помочь.
