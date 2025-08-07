Владелицу модного бренда нашли мертвой в Нью-Йорке

Владелицу бренда East x East Марту Нолан-О’Ситарру нашли мертвой на яхте на острове Лонг-Айленд недалеко от Нью-Йорка. Об этом сообщила газета Daily Mail .

Женщине было 33 года, она была ирландкой и жила на Манхэттене. Всего месяц назад она торжественно открыла магазин пляжной одежды в фешенебельном отеле в Монтауке. Яхта, на которой обнаружили тело бизнесвумен, принадлежала ее возлюбленному.

Причину смерти предстоит установить.

