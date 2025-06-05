Львица насмерть загрызла бизнесмена, когда он вышел из палатки в туалет

В Намибии львица напала на туриста, который ночью вышел из палатки в туалет. Об этом сообщил телеканал CBS News .

По словам местных властей, хищница загрязла немецкого бизнесмена Бернда Кеббела. Он вместе с супругой и друзьями отдыхал в лагере, который разбили в популярной туристической зоне под названием Берег Скелетов.

Львица напала на бизнесмена, когда он вышел из палатки в туалет. Другие туристы смогли отпугнуть животное, но Кеббел к тому времени уже был мертв.

Полиция проводит расследование.

В начале февраля лев напал на 47-летнего охранника зоопарка в египетском городе Эль-Файюм, когда он случайно потерял равновесие и упал в клетку с ним. Мужчина погиб после того, как хищник укусил его за голову, писал RT.