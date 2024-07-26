Владелец затонувшего судна Argos Georgia уточнил данные о погибших россиянах
РИА «Новости»: при крушении судна Argos Georgia погибли двое россиян
Двое россиян погибли при крушении норвежского рыболовецкого судна Argos Georgia в Атлантическом океане. Об этом РИА «Новости» сообщил исполнительный директор компании-владельца Ervik Havfiske Стиг Эрвик.
«На борту было восемь россиян, спасены четверо, двое погибли, двое числятся пропавшими», — уточнил он.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла о гибели трех россиян на затонувшем Argos Georgia.
Рыболовецкое судно под флагом острова Святой Елены потерпело крушение накануне. В состав экипажа из 27 человек входили моряки из пяти стран. Всего удалось спасти 13 человек. По данным СМИ, причиной ЧП могли стать высокие волны, низкая температура и сильный ветер. На судне было три спасательных шлюпки, одна из них не надулась.