Трое россиян погибли при крушении судна у Фолклендских островов

Захарова: трое россиян погибли и один пропал при крушении норвежского судна

Фото: Unsplash

Трое россиян погибли, один пропал без вести при крушении норвежского рыболовецкого судна Argos Georgia в районе Фолклендских островов. Об этом сообщила РИА «Новости» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«По данным береговой охраны Фолклендов и судовладельца, россиян на борту было восемь, из них четверо живы», — уточнила она.

Рыболовецкое судно, ходившее под флагом Острова Святой Елены, затонуло накануне. В состав экипажа, состоявшего из 27 человек, входили моряки из пяти стран, в том числе России. Рыболовецкий катер спас 13 моряков, восьмерых нашли погибшими, еще шестеро пропали без вести.

По данным газеты The Guardian, причиной крушения могли стать высокие волны, сильный ветер и низкая температура. Одна из трех спасательных шлюпок на судне не надулась.

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