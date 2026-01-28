LG подала заявку на регистрацию новой торговой марки Express Fill в России

Южнокорейский производитель LG Electronics, который перестал поставлять свою технику в Россию в 2022 году, подал в Роспатент заявку на регистрацию торговой марки Express Fill. Об этом сообщило РИА «Новости» , проанализировав электронную базу ведомства.

По документам Роспатента, под этой торговой маркой LG намерена продавать в России бытовую технику, оборудование для промышленного использования, кухонные приборы и другие товары.

В марте 2022 года LG Electronics объявила о прекращении всех поставок своей продукции в страну. Однако, по данным сервиса Rusprofile, ее юридическое лицо продолжает деятельность. По результатам 2024 года выручка увеличилась на 13% в годовом выражении — до 41 миллиарда рублей, а чистая прибыль упала на 22% — до 2,6 миллиарда.

LG Electronics основана в 1958 году, базируется в Сеуле. В течение многих лет занимала место в тройке ведущих игроков рынка.

О возвращении западных компаний в Россию заговорили еще в марте прошлого года. LG, Hyundai Motor и Samsung искали возможность снова продавать продукцию на российском рынке. Представители брендов рассматривают страну как важный хаб, соединяющий Центральную Азию и Европу.