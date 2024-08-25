ВКС РФ уничтожили три места базирования боевиков в Сирии

ЦПВС: ВКС РФ ликвидировали 3 места базирования боевиков в пустыне Белая в Сирии

ВКС РФ ликвидировала три места базирования боевиков в пустыне Белая в Сирии. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Олег Игнасюк на брифинге .

«Ударами ВКС России уничтожены три места базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах сирийской пустыни Белая», — сообщил он.

По словам Игнасюка, за судки в идлибской зоне деэскалации не зафиксировали обстрелов позиций правительственных войск Сирии со стороны террористических группировок.

Ранее в Сирии истребитель-бомбардировщик F/А-18 проамериканской «коалиции» сблизился на опасное расстояние с Ан-30 ВКС России. В этот момент российский аппарат совершал плановый полет. Опасное сближение случилось над районом Эт-Танф провинции Хомс на высоте 6700 метров. Как отметил Олег Игнасюк, экипаж России продемонстрировал высокий профессионализм и оперативно предотвратил столкновение.