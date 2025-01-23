«Включил политического гопника?» Российского военкора поразил ультиматум Трампа

Американский президент Дональд Трамп поступил недальновидно, когда после инаугурации начал вести диалог с Россией с ультиматумов. Об этом заявил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале .

Так он прокомментировал угрозу лидера США ввести санкции в случае, если Россия не пойдет на сделку и не завершит спецоперацию. По мнению военкора, Трамп включил «режим политического гопника» в отношении других стран.

«Канада, Дания, Панама, Мексика тоже „выгребают“ от „Дерзкого Донни“ и его команды. Видимо, головокружение от успехов с ХАМАС (который и без угроз американского президента был не против перемирия) создало ощущение всесильности», — отметил Коц.

Он предположил, что республиканцу хочется выглядеть победителем «при любом раскладе». Россия не пойдет на сделки, продиктованные шантажом и угрозами, добавил военкор.

Ранее ультиматум Трампа раскритиковал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Он предостерег американского лидера от использования языка силы в диалоге с Россией.