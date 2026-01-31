Визовые центры Японии откроются в Москве и Петербурге 12 февраля

В Москве и Санкт-Петербурге откроются визовые центры Японии 12 февраля. Об этом сообщили на сайте японского посольства в российской столице и генконсульства в Санкт-Петербурге.

Пока еще россияне могут обратиться за оформлением документов в визовый отдел, находящийся в здании японского посольства. Самостоятельные визовые центры Японии начнут работать с 12 февраля.

В Москве он будет находиться на Олимпийском проспекте, а в Санкт-Петербурге — на Стремянной улице. Там будут принимать заявления и выдавать готовые паспорта. Визовый сбор за каждого заявителя составит 970 рублей.

«Для граждан Российской Федерации, стран СНГ и Грузии виза оформляется бесплатно; с граждан других стран помимо визового сбора может взиматься консульский сбор», — уточнили на сайте.

В японском посольстве предупредили, что подавать документы в Центры нужно как минимум за несколько недель до планируемой поездки. Минимальный срок оформления визы составит четыре рабочих дня.

Если потребуется получить визу по служебному паспорту, для дипломатической поездки или в случае экстренных гуманитарных ситуаций, то заявителям рекомендовали обратиться в консульский отдел японского посольства.

