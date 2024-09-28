Поездка президента Украины Владимира Зеленского в США является преступлением, связанным с попранием американской Конституции и вмешательством в президентские выборы. Об этом РИА «Новости» заявил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

«За всей этой ширмой с яркой мишурой совершено попрание американской Конституции и групповое преступление. Визит Зеленского был спланированной операцией по вмешательству в ход текущих выборов в США», — сказал он.

Шеремет отметил, что поездка Зеленского должна была поддержать «тонущего в пучине непрофессионализма и вызывающего отторжение в американском обществе» кандидата от демократов в президенты Камалу Харрис, которую выставили взамен действующего главы государства Джо Байдена

«Федеральные правоохранительные органы в США не ударят лицом в грязь снова, надеюсь», — заключил депутат.

Ранее Зеленский в США встретился с кандидатом на пост президента Дональдом Трампом. Он назвал беседу с ним содержательной.