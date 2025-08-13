Визит Зеленского в Берлин назвали суперкатастрофой для полицейских

Полицейские в Германии удивились визиту украинского лидера Владимира Зеленского — это застало их врасплох. Об этом сообщило издание Bild.
По данным журналистов, полиция узнала о масштабном визите лишь поздно вечером накануне. Это создало серьезные сложности в мероприятиях по обеспечению безопасности. Визит политика назвали «суперкатастрофой» для силовых структур.
У правоохранительных органов осталось всего несколько часов, чтобы обеспечить безопасность гостя и превратить Берлин в «крепость». Ситуация создала «поистине тяжелейшую задачу».
Ранее стало известно о вероятном визите Зеленского на Аляску. Как отметил CNN, украинский лидер может находиться в штате в день переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. При этом в мероприятии он участвовать не будет.
