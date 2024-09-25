Визит Зеленского на военный завод привел к скандалу в США

В США девять конгрессменов потребовали расследовать визит Зеленского на завод

В США группа конгрессменов потребовала провести расследование из-за посещения президентом Украины Владимиром Зеленским завода боеприпасов в Пенсильвании. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По мнению конгрессменов, поездка украинского лидера на военный завод могла быть сопряжена с рядом нарушений американского законодательства.

«Мы <…> требуем [проведения] полного расследования касательно использования военного имущества США и федеральных ресурсов в связи с визитом», — заявили в совместном письме девять членов конгресса.

Обращение адресовано генеральному инспектору американского минюста. Кроме того, конгрессмены допустили, что визит Зеленского мог быть «политически мотивированным. Это является нарушением местного закона, который запрещает федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности, пока они находятся на службе.

Ранее член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин возмутилась посещением украинского лидера завода снарядов, добавив, что американские власти должны выступать за мир, а не разжигать войну.