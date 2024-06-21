Реакция Запада на визит Путина в КНДР не удивила Пескова

Любая внешнеполитическая активность России злила страны Запада, поэтому их реакция на поездку президента Владимира Путина в КНДР и Вьетнам не стала неожиданностью. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал об этом на брифинге, сообщили «Известия» .

«С одной стороны, она предсказуемая. А с другой стороны, вызывает полное непонимание, потому что сотрудничество с нашими партнерами никоим образом никогда не направлено против этих стран», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Песков заявил, что любую внешнеполитическую активность России, даже в отношении ближайших соседей, на Западе принимали в штыки. Ее рассматривали через призму стремления подавить Россию.

Путин посетил КНДР 18-19 июня, а на следующий день отправился во Вьетнам. МИД Южной Кореи выразил протест из-за подписанного во время его поездки в Пхеньян договора о сотрудничестве, а генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны Запада сплотиться на фоне сближения России с Северной Кореей, Китаем и Ираном.