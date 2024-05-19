Россия и КНДР обменялись туристами впервые со времен СССР | 360°

Мир 19 мая 2024, 02:09 Россия и КНДР обменялись туристами впервые со времен СССР Глава Минприроды Козлов: РФ и КНДР поменялись туристами впервые со времен СССР Unsplash

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Россия и Северная Корея обменялись туристами впервые со времен Советского Союза. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил глава межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству РФ и КНДР, министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, его слова передало РИА «Новости».

«У нас пошел хороший обмен туристическими группами. Впервые со времен СССР посетили [КНДР] из Приморского края, Калининградской области, других регионов нашей страны, поменялись туристами», — сказал Козлов.

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Он отметил, что Россия и Северная Корея начали обсуждать сотрудничество в сельском хозяйстве и других областях. Дальше планируют продолжать эту работу.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал о подготовке визита Путина в КНДР. Он отметил, что власти контактируют с Северной Кореей по поводу природоохранных мероприятий. Главу РФ пригласил северокорейский коллега Ким Чен Ын во время визита в Россию в сентябре 2023 года.