Визит премьера Индии в Россию указал на снижение влияния США в мире
Аналитик Кантан: поездка Моди в Россию говорит о снижении влияния США
Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию говорит о снижении влияния Соединенных Штатов в мире. Об этом сообщил индийский аналитик Кантан в статье для издания Global Times.
Ключом к гегемонии в США была стратегия «разделяй и властвуй». Она стала эффективной в период, когда американцы были сильнее и богаче других.
«Однако эта разница в силе быстро сокращается, о чем свидетельствует множество геополитических событий, включая продолжающийся визит Моди в Россию», — отметил Кантан.
Он добавил, что Моди проигнорировал публичные угрозы со стороны США и значительно укрепил индийско-российское сотрудничество.
Визит индийского премьера в Москву будет очень продуктивным и насыщенным, заявил ранее руководитель центра Индоокеанского региона ИМЭМО имени Примакова РАН Алексей Куприянов.