Аналитик Кантан: поездка Моди в Россию говорит о снижении влияния США

Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию говорит о снижении влияния Соединенных Штатов в мире. Об этом сообщил индийский аналитик Кантан в статье для издания Global Times .

Ключом к гегемонии в США была стратегия «разделяй и властвуй». Она стала эффективной в период, когда американцы были сильнее и богаче других.

«Однако эта разница в силе быстро сокращается, о чем свидетельствует множество геополитических событий, включая продолжающийся визит Моди в Россию», — отметил Кантан.

Он добавил, что Моди проигнорировал публичные угрозы со стороны США и значительно укрепил индийско-российское сотрудничество.

Визит индийского премьера в Москву будет очень продуктивным и насыщенным, заявил ранее руководитель центра Индоокеанского региона ИМЭМО имени Примакова РАН Алексей Куприянов.