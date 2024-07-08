Политолог Куприянов заявил, что визит индийского премьера Моди в Россию будет плодотворным

Премьер-министр Индии Моди прибыл в Москву, и его визит будет очень насыщенным и продуктивным. Об этом радио Sputnik рассказал руководитель центра Индоокеанского региона ИМЭМО им. Примакова РАН Алексей Куприянов.

По его словам, ключевые аспекты обсуждений будут включать такие сферы, как энергетика, в том числе атомная, обеспечение безопасности, взаимодействие в инвестиционной сфере, здравоохранение, образовательные инициативы, культурное сотрудничество, туризм и другие

Куприятнов добавил, что динамичное развитие отношений между Россией и Индией подтверждается увеличением объема торговли между странами.

«Перспективы хорошие, потому что пока, на данные момент у нас товарооборот растет бешеными темпами. Еще два года назад — был 12 миллиардов долларов, сейчас — 65 миллиардов долларов», — подчеркнул политолог.

Несмотря на регулярный и продуктивный диалог между Москвой и Нью-Дели, существуют определенные проблемы, вызывающие озабоченность у обеих сторон, в частности, применение ограничений на экспорт в Россию определенных категорий товаров.