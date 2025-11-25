Вице-президент США Вэнс отправится на военную базу перед днем благодарения

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс и его жена Уша перед днем благодарения отправятся на военную базу «Форт-Кэмпбелл», расположенную в штате Кентукки. Об этом сообщил телеканал CBS .

«Вице-президент Джей Ди Вэнс и его жена Уша Вэнс проведут среду, раздавая еду солдатам [на военной базе] „Форт-Кэмпбелл“ в честь Дня благодарения», — заявили журналисты.

Также ожидают, что Вэнс, ранее служивший в морской пехоте, произнесет речь перед военными.

Ранее Джей Ди Вэнс ответил на критику американского плана по урегулированию украинского кризиса. По его словам, любое несогласие показывает полное непонимание реальных событий.

Он заявил, что мирный план должен учитывать три фактора — чтобы военные действия не возобновлялись, условия были подходящими для обеих стран, а также Украина сохранила суверенитет.