Вице-президент ПМР Караман заявил, что единственный способ вступления Молдавии в ЕС — объединение с Румынией

Первый вице-президент Приднестровской Молдавской Республики Александр Караман в эфире радио Sputnik сообщил, что интеграция Молдавии в Европейский союз возможна исключительно путем присоединения к Румынии. Парламентские выборы, отмены выборов и обращения к Бухаресту рассматриваются в качестве возможных инструментов для этого процесса.