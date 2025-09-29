Первый вице-президент Приднестровской Молдавской Республики Александр Караман в эфире радио Sputnik сообщил, что интеграция Молдавии в Европейский союз возможна исключительно путем присоединения к Румынии. Парламентские выборы, отмены выборов и обращения к Бухаресту рассматриваются в качестве возможных инструментов для этого процесса.
По его словам, согласно Конституции обеих стран, возможен сценарий объединения территорий. Решение об объединении должно приниматься на заседании парламента каждой стороны.
Таким образом, Молдавия сможет войти в состав ЕС и НАТО исключительно через присоединение к Румынии, подчеркнул Караман.
