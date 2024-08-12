Вице-президент Ирана захотел подать в отставку

Вице-президент Ирана по стратегическим вопросам Мохаммад Джавад Зариф сообщил о планах подать в отставку с поста спустя девять дней после назначения. Об этом он написал в социальной сети X .

Вероятной причиной ухода Зарифа могли стать разногласия, которые касаются состава нового кабинета правительства исламской республики. В воскресенье президент страны Масуд Пезешкиан представил список кандидатов в новый кабмин, среди 19 человек там всего лишь одна женщина.

«Недоволен итогом своей работы. Мне стыдно, что я не смог привлечь мнение комитетов относительно участия этнических меньшинств, молодежи и женщин, как обещал ранее. Вместе с другими причинами у меня вновь появилась возможность продолжить работу преподавателя в университете», — сообщил Зариф.

При этом вице-президент отметил, что ряд постов заместителей президента пока еще не замещены, и выразил надежду, что это поможет возместить указанные им недостатки.

В июле Масуд Пезешкиан официально стал девятым президентом Ирана.