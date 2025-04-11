Вице-премьеру Сербии Александру Вулину запретили въезд в Евросоюз

Евросоюз ввел санкции против вице-премьера Сербии Александра Вулина, запретив ему въезд на территорию стран — членов ЕС. Об этом сообщил сам политик в комментарии РИА «Новости» .

«Они думают, что если мне запретят въезд в Евросоюз, то я перестану говорить правду. Этого, конечно, не произойдет», — подчеркнул Вулин.

Он добавил, что уже привык к давлению, поскольку ранее ему закрыли въезд в США. При этом, по словам сербского вице-премьера, с политиком даже не стали вступать в полемику, а просто ввели санкции.

Нынешнюю должность Вулин занимает с прошлого года, а ранее последовательно возглавлял сербские Минобороны, МВД и Управление госбезопасности.

В октябре прошлого года вице-премьер заявил, что Сербия не собирается менять политику по России, не будет отменять безвизовый режим, по-прежнему считает русский народ братским и никому не даст поссорить две страны.