Сербия отказалась вводить визы для россиян

Сербия не будет вводить визы для россиян, оставаясь и дальше для них открытой страной. Об этом в интервью ТАСС заявил вице-премьер республики Александр Вулин.

По его словам, Белград не станет менять политику в отношении россиян. Сербы считают Россию братской страной и любят ее.

Вулин добавил, что большинство россиян приехали в Сербию, чтобы заниматься бизнесом, избежать санкций, но это их право. Есть, конечно, и те, кто пытался заниматься политикой, чтобы навредить правительству РФ и президенту Владимиру Путину, но их меньшинство. Сербские власти последнее не поддерживают и не позволяют.

«Мы чувствуем себя братьями с россиянами и не хотим участвовать в ваших внутренних делах», — заявил Вулин, добавив, что Сербия никому не позволит поссорить ее с Россией.

Ранее Вулин назвал БРИКС надеждой человечества, пояснив, что у государств появилась альтернатива Евросоюзу. По его словам, эта организация показала «современный путь сотрудничества в регионах мира».