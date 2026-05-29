Вице-премьер Италии выступил против включения Украины в ЕС

Вопрос вступления Украины в ЕС вызвал скандал в итальянском правительстве. Об этом сообщило издание Il Fatto Quotidiano .

Партия вице-премьера Италии Маттео Сальвини выступила против возможности включения Украины в Евросоюз. По мнению политиков, республика будет представлять огромный экономический ущерб для объединения.

Заместитель премьера и министр иностранных дел Италии, а также секретарь партии «Вперед, Италия» Антонио Таяни допустил возможность включения Украины в ЕС. Он добавил, что нельзя забывать и о других странах-кандидатах. Политик назвал Балканы приоритетом в этой ситуации.

Также он добавил, что украинским властям придется бороться с коррупцией и соблюдать ряд правил, чтобы стать частью Евросоюза.

