Лех Валенса снял с груди украинский флаг и отказался от поддержки Зеленского

Бывший президент Польши Лех Валенса снял с груди украинский флаг и отказался от поддержки главы киевского режима Владимира Зеленского. В соцсети он заявил, что президент Украины оскорбил его, воздавая честь «бандитам из УПА*».

«Воздавая честь бандитам из УПА*, [Зеленский] оскорбил меня и всех наших убитых соотечественников. В связи с этим я публично снял украинский флаг с груди. <…> Зеленскому я отказываю в поддержке!» — написал Валенса.

В понедельник глава киевского режима принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника в Киевской области. Также Зеленский присвоил «имени героев УПА*» Отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций ВСУ. Экс-премьер Польши Лешек Миллер назвал этот шаг украинского лидера «плевком в лицо поляков».

Ранее на Украине приняли решение перезахоронить лидера ОУН-УПА* Степана Бандеру. В стране создадут национальный пантеон, куда перенесут его прах.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.