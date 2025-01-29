Виноделы Калифорнии испугались планов Трампа по мигрантам

В Калифорнии представители винодельческой отрасли серьезно обеспокоены планами президента Дональда Трампа по депортации мигрантов из США. Об этом сообщила газета San Francisco Chronicle .

В первой речи на церемонии инаугурации 20 января Трамп пообещал начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов и пресечь проникновение нелегалов на территорию страны. Также он объявил режим чрезвычайной ситуации из-за обстановки на южной американской границе.

«Сельскохозяйственные районы Калифорнии после переизбрания президента Дональда Трампа охватило беспокойство. Последний рейд пограничников по округу Керн закончился задержанием 78 нелегальных сельскохозяйственных рабочих», — отметили журналисты.

В издании добавили, что политика президента по массовым депортациям разрушит винодельческую индустрию Калифорнии в связи с нехваткой рабочей силы.

Ранее Трамп отменил введение пошлин для Колумбии в обмен на согласие принять мигрантов.