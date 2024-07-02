Вильнюс обнесут противотанковыми ежами и «зубами дракона»

План по обороне Вильнюса и эвакуации жителей в случае боевых действий подготовил мэр столицы Литвы Валдас Бенунскас. В качестве одной из мер защиты он назвал выставление на ведущих в город трассах противотанковых ежей и бетонных пирамид, известных как «зубы дракона». Об этом сообщил новостной сайт Delfi .

Мэр подчеркнул, что эвакуация при нападении на город понадобится в любом случае, так как убежища рассчитаны только на 50% населения.

«Вильнюс — столица, поэтому он мишень и цель номер один. Мы находимся рядом с границей с Белоруссией и всего в нескольких десятках километров есть Островецкая АЭС, которая представляет реальную угрозу», — заявил Бенунскас.

Он добавил, что первый этап обороны города завершится уже ближайшей осенью. После основное внимание уделят восточным и южным районам. Но основная задача — создать меры ограничения движения для продвижения военной техники по всему городу.

«Планируется покупка бетонных блоков для перекрытия дорог, противотанковых надолбов („зубов дракона“), сборных комплектов стальных ежей. Они в первую очередь нужны для блокирования въезда в город по дорогам», — подчеркнул мэр Вильнюса.

Он добавил, что карту с трассами, которые попадут под перекрытие, публично показывать не будут, чтобы потенциальный противник не знал о путях обхода. По словам Бенунскаса, всего разработали пять различных сценариев в зависимости от того, как начнут разворачиваться события.

В начале июня депутаты Сейма Литвы утвердили возвращение призывной армии. Новый закон обязывает 17-летних юношей самостоятельно связываться с призывными пунктами для передачи анкетных данных и прохождения медосмотра. Под призыв в армию попадут все молодые люди, начиная с 18 лет.