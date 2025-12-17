Виллу российского бизнесмена Ротенберга арестовали в Финляндии

Финские приставы наложили арест на виллу российского предпринимателя Бориса Ротенберга в Ханко. Об этом сообщила местная телерадиокомпания Yle .

По информации источников, причиной стал долг по налогу на недвижимость на сумму в размере нескольких тысяч евро. Бизнесмен не оплатил налоги из-за введенных против него санкций.

Юридический представитель Ротенберга Микко Мантере подчеркнул, что после погашения задолженности арест с имущества могут снять.

Ранее стало известно, что Великобритания решила ввести санкции в отношении Бориса и Игоря Ротенбергов. Им запретили въезд в европейское государство, а также установили запрет на ведение бизнеса с ними.