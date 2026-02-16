Вилла в Женеве, где встречались Путин и Байден, не примет переговоры по Украине
Администрация виллы Вилла «Ла-Гранж» в Женеве сообщила, что не планирует принимать трехсторонние переговоры по Украине. Представители площадки заявили РИА «Новости», что на указанные даты никаких мероприятий не предусмотрели.
Ранее на вилле проходила встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
По данным диписточника, 17–18 февраля в Женеве планируют обсудить параметры урегулирования конфликта, включая военные, политические и гуманитарные вопросы. Также могут затронуть тему Запорожской АЭС.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что переговоры пройдут без участия европейских стран — в трехстороннем формате между представителями России, США и Украины. Возможны и отдельные двусторонние контакты с украинской стороной.
Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.