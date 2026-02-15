Мединский летит в Женеву: почему его вернули к переговорам по Украине?

Женева станет первой европейской площадкой для переговоров России, Украины и США.

Прошедшие в Абу-Даби в январе два предыдущих раунда показали, что диалог возможен. Встречи состоялись в закрытом режиме. Публичных заявлений немного: по некоторым вопросам стороны достигли компромисса, но еще остался ряд нерешенных задач, включая условия прекращения боевых действий. О том, какие темы окажутся в повестке нового раунда переговоров и чего ждать по итогам встречи, узнал 360.ru.

Возобновление диалога

Прямые переговоры между Россией и Украиной возобновились после почти трехлетнего перерыва в мае 2025 года в Стамбуле. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский, который уже участвовал в диалоге с украинской стороной в 2022-м. Еще одним членом переговорной группы из старого состава стал заместитель министра обороны генерал-полковник Александр Фомин. К ним присоединились заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин и начальник Главного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков.

Фото: РИА «Новости»

Главой украинской делегации был занимавший на тот момент пост министра обороны Рустем Умеров, он тоже входил в переговорную группу в 2022 году. Вместе с ним в Стамбул приехал первый замглавы МИД Украины Сергей Кислица, в число основных переговорщиков также включили заместителя председателя СБУ Александра Поклада. Их сопровождали замглавы Службы внешней разведки Олег Луговской, заместитель начальника Генштаба ВСУ Алексей Шевченко, замначальника ГУР Вадим Скибицкий и представитель Офиса президента Украины Александр Бевз. По итогам встречи стороны договорились провести самый масштабный обмен пленными в формате 1000 на 1000. «Мы договорились о том, что каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня. Пропишет это в деталях», — объявил Мединский журналистам.

Фото: РИА «Новости»

Обмен подготовленными меморандумами прошел 2 июня в рамках второго раунда переговоров в Стамбуле. По итогам встречи стороны еще раз передали пленных, а также пообещали организовать взаимную выдачу тел погибших. Прошедший 23 июля третий раунд встречи посвятили обсуждению пунктов меморандумов о том, на каких условиях должны закончиться боевые действия. Единственным реальным результатом стал очередной обмен пленными.

Когда к переговорам подключились США

Американская делегация впервые включилась в переговоры России и Украины в качестве посредника 23 января этого года. Первый раунд прошел в Абу-Даби. Во встречах приняли участие специальный представитель президента США Стив Уиткофф, предприниматель Джаред Кушнер, министр армии Дэн Дрисколл, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаумом и командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алекс Гринкевич. Россию представляли глава делегации и начальник ГУ Генштаба вооруженных сил Игорь Костюков и специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев. Также во встрече приняли участие представители Минобороны, но официальной публикации списка не было.

Фото: РИА «Новости»

От Украины прибыли глава администрации президента Кирилл Буданов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, руководитель ГУР Олег Иващенко, его заместитель Вадим Скибицкий, советник Офиса президента по вопросам экономики Александр Бевз. Главными темами переговоров стали параметры прекращения боевых действий, мониторинг режима прекращения огня и обмен пленными. По итогам стороны договорились о продолжении работы над техническими и логистическими вопросами остановки боевых действий. Второй раунд переговоров в Абу-Даби начался после незначительного перерыва. Встречи делегаций состоялись 4 и 5 февраля и завершились первыми за пять месяцев договоренностями об обмене пленными. Американская делегация внезапно пополнилась министром финансов Скоттом Бессентом, который провел переговоры с Кириллом Дмитриевым. По словам Умерова, стороны обсудили важные вопросы в трехстороннем формате, а после продолжили работать в отдельных группах по разным направлениям.

Фото: Peter Druk / www.globallookpress.com

СМИ сообщили, что всего на переговорах сформировались две группы: политическая и военная. Первая разбирала вопрос территорий, подвижек по которому не случилось. Диалог военных оказался более успешным, они обсудили разведение сил, мониторинг прекращения огня и создание центра по координации с приглашением сторонних стран. Госсекретарь США Марко Рубио в последнем выступлении на Мюнхенском форуме по безопасности заявил, что количество нерешенных вопросов между Россией и Украиной сократилось, но остались самые сложные, включая условия для прекращения огня, которые устроят обе стороны.

Кто поедет на переговоры в Женеве

Новый раунд переговоров пройдет в Женеве на следующей неделе, 17 и 18 февраля. О составе делегаций известно немного. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объявил, что российскую переговорную группу возглавит помощник президента России Владимир Мединский. Для него это первое участие в трехстороннем формате. Песков призвал журналистов не искать скрытого подтекста в том, что переговоры впервые пройдут на европейской территории.

Место выбрано потому, что так синхронизировались графики всех трех сторон. Так посчитали целесообразным и удобным для всех.

В американскую делегацию войдут специальный представитель президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер. Об этом сообщил госсекретарь Марко Рубио. «Наши переговорщики посвятили теме огромное количество времени, у них будут новые встречи во вторник», — подчеркну он. Украина не стала менять состав своей делегации. Как сообщил глава переговорной группы Рустем Умеров, вместе с ним в Женеву отправятся Кирилл Буданов, Андрей Гнатов, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий.

Фото: Ukrainian Presidential Press / www.globallookpress.com

Какие темы поднимут в Женеве и чего ждать по итогам переговоров

Раунд в Женеве стороны посвятят политическим темам и нерешенным проблемам, среди которых — безопасность жителей Донбасса и разграничение территорий между Россией и Украиной. Об этом в комментарии 360.ru заявил кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман. Он напомнил, что основные вопросы, которые касаются непосредственно боевых действий, военные уже обсудили. Дополнительным доказательством того, что на предстоящих переговорах будет идти речь о первопричинах конфликта, стало возвращение Мединского как главы российской переговорной группы. «Сам факт присутствия Мединского на этих переговорах можно интерпретировать как шаг назад с точки зрения достижения договоренностей о мире, поскольку он появляется в ходе переговорного процесса именно тогда, когда надо акцентировать вопросы наших исторических разногласий и идеологических противоречий», — заявил Фельдман.

Фото: РИА «Новости»

Политолог добавил, что в ходе диалога с украинской и американской стороной глава российской группы доведет до них позицию президента России Владимира Путина, которая осталась неизменной с начала проведения спецоперации. «Украинцы тоже интерпретировали возвращение Мединского в переговорный процесс как знак того, что Россия не удовлетворена позицией Киева и не видит продвижения к мирным договоренностям», — добавил собеседник 360.ru. Фельдман подчеркнул, что не ожидает от предстоящего раунда переговоров какого-либо прогресса. По его прогнозу, встреча закончится требованиями российской делегации об изменении всей проектности украинского государства и отказе от нацистской идеологии. Представители Киева в очередной раз заявят, что на территориальные уступки не пойдут и нацистов у них нет. «Все это мы слышали на протяжении последнего времени», — напомнил политолог. По его словам, американская сторона предлагает различные варианты, направленные на экономическую выгоду для всех участников процесса. Появление Мединского как идеолога и историка свидетельствует о том, что России такое предложение не интересно. Поэтому посреднические успехи Вашингтона и желание президента США Дональда Трампа обеспечить мир через рыночную сделку успеха не принесут.