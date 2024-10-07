Виктор Бут отреагировал на заявление о продаже оружия хуситам

Депутат Законодательного собрания Ульяновской области Виктор Бут заявил, что опубликовавшая материал о якобы продаже им оружия хуситам газета The Wall Street Journal является ангажированным политическим медиа и сотрудничает с ЦРУ. На это он обратил внимание в беседе с 360.ru.

«Мы знаем это по делу того же взятого с поличным и арестованного в Екатеринбурге журналиста WSJ Эвана Гершковича. На суде было доказано, в ходе работы на данное издание он занимался сбором разведывательной информации именно в интересах ЦРУ», — заявил Бут.

Политик добавил, что такие публикации нужно рассматривать прежде всего через призму того, в чьих интересах они работают.

«Во-первых, если мы посмотрим на заголовок статьи, то, естественно, понимаем, что данный вброс специально приурочили ко дню рождения президента России Владимира Путина. Моя позиция — хуситы довольно умело делают свою работу, несмотря на недостаточность ресурсов. По крайней мере, за прошедший год они сбили более 10 разведывательных дронов США», — отметил он.

Бут добавил, что вместе со сторонниками работает над сценарием художественного фильма, который станет «ответом Голливуду».

«Вот такой сегодняшний вброс — очередной хороший сюжет для одной из серий в сериале, который готовится», — заключил политик.

Ранее в Кремле сочли фейком информацию, что Бут якобы занялся торговлей оружием.