Видны даже на радарах. Какую опасность представляют «огненные» облака

Синоптик Шувалов: пилоты видят «огненные» облака на радарах и облетают их

Масштабные лесные пожары во Франции спровоцировали появление «огненных» облаков, которые также называют пирокумулятивными. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал 360.ru, что это атмосферное явление может достигать огромных размеров.

Эксперт уточнил, что «огненные» облака встречаются в разных странах. В России их фиксировали во время крупных лесных пожаров в Якутии, Сибири и на Дальнем Востоке.

По его словам, серьезных проблем для авиации это атмосферное явление не создает: пилоты просто перестраивают маршрут, чтобы не попасть в опасную зону.

«Как любое кучево-дождевое облако, достигающее больших параметров, его нужно облетать, вот и все. Оно прекрасно видно на радарах и визуально», — подчеркнул Шувалов.

Он добавил, что пирокумулятивные облака образуются из-за сверхэкстремальной конвекции от интенсивного горения на земле.

Подробнее об этом читайте в материале 360.ru.