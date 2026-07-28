Огнедышащий дракон среди облаков. Чем опасен пугающий атмосферный феномен во Франции

Над Францией, где бушуют лесные пожары, заметили опасное и впечатляющее атмосферное явление — «огненные», или пирокумулятивные, облака. Специалисты также называют этот феномен пирокумулонимбусом.

Рик Макрей из исследовательской группы по лесным пожарам Университета Нового Южного Уэльса уточнил в беседе с изданием, что это означает изменения в атмосфере, на поверхности планеты и других параметров.

Газета The Guardian со ссылкой на опрошенных экспертов сообщила, что появление пирокумулятивных облаков там, где их не фиксировали раньше, может свидетельствовать о климатическом кризисе.

По его словам, в 2017 году во время пожаров в центральных районах Португалии регистрировали всего две «огненные бури», в то время как сейчас во Франции их прошло уже восемь или десять.

«Видеть такое огромное и высокое облако над пожаром — крайне редкое явление», — подчеркнул он.

Встречаются и другие формулировки. Например, NASA использовало для описания явления поэтичное словосочетание «огнедышащий дракон среди облаков» и латинское название cumulonimbus flammagenitus.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал 360.ru, что «огненные» облака достаточно часто возникают над территорией больших лесных пожаров. Они появляются из-за высоких температур на земле.

Физика очень простая: интенсивное горение вызывает сверхэкстремальную конвекцию, формирование кучевых дождевых облачностей. Их граница может пробивать тропопаузу, поскольку внизу очень много энергии, температуры очень высокие.

Специалист обратил внимание, что верхняя граница может даже пробивать тропопаузу и достигать высоты 10-12 километров, а в умеренных широтах — 15 километров.

«Это те параметры, которые говорят об очень большой энергонасыщенности облака. И это не дожди, а всего лишь грозовая деятельность за счет развития больших площадей пожаров внизу. Они составляют не десятки, а сотни тысяч гектаров, поэтому и площадь подобного пирокумулятивного облака очень и очень большая», — уточнил он.

По его словам, серьезной опасности такое атмосферное явление ни для граждан, ни для авиации не представляет. Если облако достигает больших размеров, то пилоты его облетают.

«Оно прекрасно видно на радарах и визуально», — добавил синоптик.

Он также напомнил, что пирокумулятивные облака можно встретить в разных точках мира, в том числе и в России.

«Их часто можно наблюдать при интенсивных лесных пожарах в Якутии, на Дальнем Востоке и в Сибири», — отметил специалист.

Шувалов также рассказал, что в этом году пирокумулятивные облака возникали не только в Западной Европе, но и в Канаде. Они регистрировались во время чемпионата мира по футболу, но в итоге не помешали его проведению.