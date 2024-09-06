Видео с протирающим стекло лайнера пилотом возмутило пакистанцев

The News Z: в Пакистане пилот вылез из кабины и помыл лобовое стекло самолета

Летчик в Пакистане перед вылетом высунулся из кабины и протер стекло самолета. Пассажиры в аэропорту сняли видео, его опубликовал YouTube-канал The News Z .

На кадрах видно, как летчик Serene Air, высунувшись из кабины через боковое окно, тщательно протер тряпкой лобовое стекло. Затем пилот сел за штурвал Airbus A330-200 и вылетел из Пакистана в Саудовскую Аравию.

Видео вызвало бурную реакцию у пользователей в Сети и возмущение пакистанцев. Многие сочли действия летчика непрофессиональными, отметив, что самолет должны мыть другие сотрудники.

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