Вьетнам стал партнером БРИКС

Вьетнам стал 10-й страной-партнером БРИКС. Об этом сообщили на сайте правительства Бразилии.
«В качестве временного председателя БРИКС правительство Бразилии объявляет об официальном приеме Вьетнама в качестве страны-партнера группы», — написали авторы материала.
Бразильское правительство поприветствовало решение властей Вьетнама.
В 2025 году государством-представителем БРИКС является Бразилия. Под ее председательством состоится саммит экономического объединения — он пройдет с 6 по 7 июля.
Ранее Новый банк развития БРИКС принял в Алжир в качестве нового государства-члена. Эта страна играет важную роль не только в экономическом пространстве Северной Африки, но и на глобальном уровне. Она внесет вклад в укрепление банка.
Отец Маска назвал Мерца воинствующим ястребом
Временные ограничения ввели в трех аэропортах
Митинг против Трампа собрал 30 тысяч человек
Овчинский: здание для коммунальных служб возведут в Сокольниках по программе КРТ
Протестующие в Лос-Анджелесе назвали адом стычки с полицией
США запретят въезд еще 36 странам
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте