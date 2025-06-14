Вьетнам стал партнером БРИКС

Вьетнам стал 10-й страной-партнером БРИКС. Об этом сообщили на сайте правительства Бразилии.

«В качестве временного председателя БРИКС правительство Бразилии объявляет об официальном приеме Вьетнама в качестве страны-партнера группы», — написали авторы материала.

Бразильское правительство поприветствовало решение властей Вьетнама.

В 2025 году государством-представителем БРИКС является Бразилия. Под ее председательством состоится саммит экономического объединения — он пройдет с 6 по 7 июля.

Ранее Новый банк развития БРИКС принял в Алжир в качестве нового государства-члена. Эта страна играет важную роль не только в экономическом пространстве Северной Африки, но и на глобальном уровне. Она внесет вклад в укрепление банка.