Алжир стал полноценным членом банка БРИКС

Председатель НБР Дилма Руссефф заявила, что Алжир играет очень важную роль не только в экономическом пространстве Северной Африки, но и на глобальном уровне, а также внесет вклад в укрепление Нового банка развития на международной финансовой арене.

Политическое решение о создании Нового банка развития в рамках БРИКС приняли в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на саммите в бразильской Форталезе стороны заключили соглашение о банке.

Официальный старт его работе дали 7 июля 2015 года в Москве на инаугурационном заседании совета управляющих банка. Основная задача структуры — в финансировании инфраструктурных проектов устойчивого развития в развивающихся странах и странах — членах БРИКС.

Ранее стала известна дата проведения саммита БРИКС в 2025 году.