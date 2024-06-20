Вьетнам принял Путина, несмотря на критику США

Bloomberg: власти Вьетнама игнорируют критику США из-за визита Путина

Фото: Пресс-служба Кремля

Вьетнамские власти проигнорировали критику со стороны первых лиц США, принимая с визитом президента России Владимира Путина. Об этом сообщило Bloomberg.

«Вьетнам принимает Путина для укрепления отношений, игнорируя критику США», — отметили в публикации.

По данным агентства, Вьетнам видит в России «стратегическую защиту» и поддержку в вопросах энергетики и вооружения. Против визита президента РФ возражало американское посольство в Ханое.

Авторы статьи указали, что Вьетнам стал одним из тех государств юго-восточной Азии, которые не стал осуждать Россию после начала спецоперации на Украине, а призывал к дипломатическому решению конфликта.

Президент России Владимир Путин прилетел во Вьетнам с визитом 19 июня. В Ханое он проведет переговоры с руководителями страны.

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