Ветерок сдул европейскую энергосистему. «Зеленая инициатива» ЕС потерпела фиаско

Власти ЕС обвинили в тотальном блэкауте некое «атмосферное явление». На самом деле, его причиной стала «зеленая инициатива», когда традиционную энергетику заменяют ненадежными солнечными батареями и ветряками. Об этом эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков заявил ведущему 360.ru Дмитрию Степанищеву.

Специалист с сарказмом заметил, что загадочное атмосферное явление — «это просто ветерок, который подул». Юшков не исключил, что это могло стать первопричиной масштабного отключения электричества 28 апреля в Испании, создав эффект домино.

«Возобновляемая энергетика стала неким катализатором и проблемой в данной ситуации, потому что ею невозможно управлять. Похоже, ветер стих, а заменить его было нечем», — отметил эксперт.

Он напомнил, что главное преимущество традиционной энергетики как раз в ее управляемости и независимости от внешних факторов.

«Европейцы теперь будут все валить на некие хакерские атаки. Почему эта версия появилась? Потому что в противном случае надо будет признать, что десятилетиями шли не туда. Проблема системная, и решать ее нужно пересмотром всей энергетической политики», — обратил внимание эксперт.

Он предложил европейцам использовать ни ветер и солнце, а более надежные источники энергии. В частности — российский сжиженный природный газ, который тоже является экологически безопасным.

«Ветер стих, откуда взять электричество? Газовая генерация в этом плане самая удобная. Она позволит избежать блэкаутов», — резюмировал собеседник 360.ru.

Накануне МВД Испании объявило режим ЧС в трех регионах из-за блэкаута.