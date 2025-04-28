МВД Испании объявило режим ЧС в трех регионах из-за блэкаута

В Испании ввели чрезвычайное положение из-за из-за сбоя в работе электросети. Об этом сообщило агентство Reuters .

«Министерство внутренних дел объявило чрезвычайное положение в Испании после отключения электричества по всей стране», — уточнили в сообщении.

Испанцы в соцсетях публикуют видео с пустыми прилавками в магазинах и очередями за питьевой водой. При этом пауэрбанки в стране подорожали до 12 550 евро.

До этого издание Cadena SER написало, что свет начал резко отключаться с 12:30 по местному времени (13:30 по московскому). В метро Мадрида и Барселоны пассажиры были вынуждены идти пешком практически в темноте.