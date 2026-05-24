Ветеринары из Флориды достали золотое ожерелье из желудка сломавшего лапу пса

Постоянно живущий в приюте города Тампа-Бэй, штат Флорида, пятилетний пес по кличке Эдвард сломал лапу. Во время рентгена ветеринары обнаружили в желудке животного неизвестный металлический предмет, который оказался золотым ожерельем. Подробности рассказал журналу Newsweek директор по маркетингу и дизайну приюта Нэш Маккатчен.

Он пояснил, что чихуахуа Эдвард находится на попечении приюта Общества защиты животных много лет. Работники знают его как очень непоседливого постояльца, чье поведение и привело к перелому.

Для оказания помощи пса повезли к ветеринару, который отправил Эдварда на рентген.

«Ветеринар обнаружил инородные тела как в желудке, так и в толстой кишке. Но если из кишечника они могли выйти природным путем, то предмет в желудке оказался очень крупным и представлял опасность для жизни», — заявил Маккатчен.

Представитель приюта подчеркнул, что ветеринар тут же объявил о проведении экстренной операции, во время которой из желудка Эдварда достали золотое ожерелье.

Представитель приюта заметил, что не имеет ни малейшего понятия, когда и где пес нашел предмет ювелирного изделия и проглотил. Он не исключил, что это могло произойти еще до попадания животного в приют.

Маккатчен добавил, что для операции на ноге собаке требуется восстановиться после перенесенного хирургического вмешательства. По его словам, Эдвард находится в хорошем настроении, хорошо питается и, несмотря на сломанную лапу, порывается убежать на прогулку.

Когда история разошлась в социальных сетях, пользователи пошутили, что пес теперь способен оплатить длительное пребывание на больничной койке.

В конце октября прошлого года специалисты Дмитровской ветеринарной станции провели экстренную операцию трехлетнему спаниелю по кличке Чак, проглотившему пластиковый шарик диаметром в три сантиметра. Тревогу забили владельцы питомца.