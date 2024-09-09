Ветер унес польских десантников на провода ЛЭП
RMF FM: польские десантники приземлились на село и повисли на проводах ЛЭП
Польские десантники вместо пустыни приземлились на село, повиснув на линии электропередач. Бойцы получили травмы, сообщила радиостанция RMF FM.
«Двенадцать бойцов второго разведывательного полка из Хрубешова вместо Блендовской пустыни высадились на населенный пункт Хехло», — отметили в материале.
Причиной неудачного приземления стали погодные условия. Сильный ветер поднялся после того, как солдаты десантировались с борта самолета на парашютах.
По данным радиостанции, группу десантников отнесло на северо-запад на село Хехло. Они стали падать на придомовые участки, один из бойцов повредил крышу дома, другой повис на линии электропередач.
Местные жители оказали помощь солдатам. Одного из них с травмой ноги доставили в госпиталь. В произошедшем разбирается комиссия по расследованию авиационных происшествий.
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