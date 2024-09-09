Ветер унес польских десантников на провода ЛЭП

RMF FM: польские десантники приземлились на село и повисли на проводах ЛЭП

Польские десантники вместо пустыни приземлились на село, повиснув на линии электропередач. Бойцы получили травмы, сообщила радиостанция RMF FM .

«Двенадцать бойцов второго разведывательного полка из Хрубешова вместо Блендовской пустыни высадились на населенный пункт Хехло», — отметили в материале.

Причиной неудачного приземления стали погодные условия. Сильный ветер поднялся после того, как солдаты десантировались с борта самолета на парашютах.

По данным радиостанции, группу десантников отнесло на северо-запад на село Хехло. Они стали падать на придомовые участки, один из бойцов повредил крышу дома, другой повис на линии электропередач.

Местные жители оказали помощь солдатам. Одного из них с травмой ноги доставили в госпиталь. В произошедшем разбирается комиссия по расследованию авиационных происшествий.

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