Ветер унес эстонский катер в воды России

Патрульный катер департамента полиции и погранохраны Эстонии ненадолго оказался в российских водах реки Нарвы после технической неисправности. О случившемся сообщил портал ERR .

Катер выполнял служебные задачи в районе города Нарва-Йыэсуу. Около 12:10 экипаж потерял управление судном после поломки. На борту находились три человека.

Моряки попытались удержать катер с помощью якоря, но сильный ветер продолжил сносить его в сторону российской территории.

Эстонская сторона уведомила о случившемся российскую погранслужбу. Примерно через 15 минут экипаж сумел вернуть контроль над судном и самостоятельно уйти обратно в эстонские воды.

Ранее Вооруженные силы Эстонии приступили к новому этапу создания противотанковых рвов в приграничных районах с Россией и напомнили, что граница между странами растянулась на 338 километров, при этом около половины этого расстояния приходится на реку Нарву и Чудское озеро.