Эстония начала новый этап создания противотанковых рвов на границе с Россией

Вооруженные силы Эстонии приступили к реализации нового этапа создания противотанковых рвов в приграничных районах с Россией. Об этом сообщила телерадиокомпания ERR .

«Вторая пехотная бригада начала сооружать противотанковые рвы в волости Сетомаа вдоль юго-восточной границы», — заявили журналисты.

Рвы протяженностью порядка 20 километров оборудуют в большей части на частных землях.

«Мы перешли к новому этапу развития линии обороны, получили возможность строить заградительные рвы на частных землях. Там могут появиться и зубы дракона», — уточнил капитан и инженерный специалист Хардо Тоотс.

Издание напомнило, что протяженность границы России и Эстонии составляет 338 километров, примерно половина из которой проходит по реке Нарва и Чудскому озеру.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков пригрозил Эстонии ядерным оружием, если она нацелит вооружения на Россию.