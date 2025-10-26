Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев обратился «ко всем друзьям России» с ироничным поздравлением после испытаний крылатой ракеты «Буревестник». Об этом он написал в соцсети X.

«Поздравляю всех друзей России с успешным испытанием крылатой ракеты неограниченной дальности „Буревестник“ с ядерным двигателем и боевой частью», — отметил политик.

В воскресенье президент Владимир Путин объявил о завершении испытаний крылатой ракеты. Он отметил, что аналогов такого оружия, обладающего ядерной энергетической установкой, в мире не существует.

Генштаб ВС России получил распоряжение определить, к какому классу относится «Буревестник», и начать подготовку инфраструктуры для размещения.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев также донес до американских коллег информацию об успешных испытаниях ракеты.