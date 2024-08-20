Superjob.ru: родители назвали самыми популярными играми у детей Roblox и Minecraft

По результатам опроса, проведенного сервисом Superjob.ru, 38% родителей сообщили, что их дети в возрасте от семи до 14 лет занимаются играми на компьютере, игровых консолях или смартфонах. Эти занятия являются самыми популярными среди школьников, отметило «ФедералПресс ».

Тем не менее, когда речь заходит о конкретных играх, ситуация становится менее определенной. Например, 14% родителей не смогли сказать, в какие именно компьютерные или онлайн-игры играют их дети.

Среди упомянутых игр наиболее популярными оказались Roblox (15%) и Minecraft (11%). Эти игры уже давно находятся на первых местах в списках охраны интересов детей благодаря множеству возможностей для творчества и взаимодействия с другими игроками. Еще 16% родителей упомянули другие игры, среди которых были такие известные у взрослых геймеров проекты, как Warcraft и Dota, а также детские, но неоднозначные платформы, такие как «Тока Бока» и Poppy Playtime.

Кроме того, стоит отметить, что 26% родителей указали, что их дети не занимаются компьютерными или онлайн-играми вовсе.