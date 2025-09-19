Вертолет с Трампом сломался по пути в лондонский аэропорт

Вертолет с президентом США Дональдом Трампом и первой леди Меланией совершил незапланированную посадку в лондонском аэропорту Лутон. Об этом сообщила газета Independent со ссылкой на Белый дом.

Во время возвращения Дональда и Мелании Трамп из загородной резиденции британского премьера Кира Стармера произошла небольшая «проблема с гидравликой». Для безопасности было решено посадить судно в аэропорту Лутон. Там Трамп и его супруга пересели на запасной вертолет и продолжили путь в аэропорт Станстед, куда изначально направлялись.

С 16 по 18 сентября Трамп совершил второй государственный визит в Соединенное Королевство. Американский лидер встретился с Карлом III в Виндзорском замке, а затем провел переговоры с премьер-министром Великобритании Стармером в загородной резиденции Чекерс.

Ранее представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Трамп не будет навязывать условия урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Белый дом продолжает искать новые возможности для посредничества, также рассчитывая на рычаги давления, чтобы свести за столом переговоров обе стороны.