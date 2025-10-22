Вертолет с президентом Индии увяз в свежеуложенном асфальте

Вертолет с президентом Индии Драупади Мурму на борту провалился в штате Керала в асфальт, который недавно уложили. Об этом сообщила газета The Times of India .

Вертолет завяз в асфальте на стадионе «Прамадам». Сотрудники полиции и пожарной служб вручную оттащили его от опасной зоны. На место ЧП прибыли спасатели. Власти штата и служба протокола президента проводят проверку обстоятельств случившегося.

По данным газеты, несмотря на увязнувшие в асфальте шасси, глава государства не пострадала. Она продолжила поездку на машине, чтобы посетить храм Сабаримала.

Мурму прилетела в Кералу 21 октября с четырехдневным визитом. В аэропорту ее встретили губернатор штата Раджендра Вишванатх Арлекар, а также главный министр Пинарайи Виджаян и федеральный министр Джордж Курьян.

Ранее вертолет компании Aryan Aviation разбился на севере Индии. Пассажиры планировали посетить священную деревню Кедарнатх в Гималаях.