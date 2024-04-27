Вертолет с пассажирами на борту рухнул в Эквадоре | 360°

Мир 27 апреля 2024, 02:38 Вертолет с пассажирами на борту рухнул в Эквадоре Вертолет с восемью пассажирами на борту разбился на востоке Эквадора Freepik

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Крушение вертолета, перевозившего сотрудников по борьбе с чрезвычайными ситуациями, произошло на востоке Эквадора. О судьбе экипажа и пассажиров пока информации нет, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на армию Эквадора.

«26 февраля с вертолетом МИ 171 Е <…> перевозившим персонал национального департамента по управлению рисками, произошла авария в провинции Пастаса», — указали в сообщении.

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Армия Эквадора сразу же начала поиски, в небо подняли два вертолета. Рухнувшее судно обнаружили. Сейчас продолжаются поиски и спасение членов экипажа и пассажиров. По информации военных, на борту находились два пилота, три механика и трое гражданских.

Несколько дней назад в Малайзии столкнулись два военных вертолета. Авария произошла во время репетиции парада к 90-летию Королевского военно-морского флота страны. Все члены экипажа погибли.