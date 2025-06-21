Вертолет Красного Полумесяца Ирана атаковали

ЦАХАЛ ударил по вертолету общества Красного Полумесяца Ирана. Об этом сообщила пресс-служба организации.
В обществе Красного Полумесяца отметили, что вертолет получил повреждения из-за атаки израильской армии. Воздушное судно перевозило гуманитарную помощь.
В пресс-службе напомнили, что удар по вертолету общества Красного Полумесяца Ирана является нарушением международного права.
Ранее израильская армия ликвидировала командира Корпуса стражей Исламской революции Аминпура Джудаки, который отвечал за налеты беспилотников. Высокопоставленный военный координировал запуски БПЛА по Израилю с юго-запада Ирана.
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