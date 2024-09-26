Версия о причастности украинских водолазов к подрыву газопровода «Северный поток» может лишь развлекать, но не доказать свою правдивость. Об этом заявил посол России в Германии Сергей Нечаев в разговоре с РБК .

Дипломат подчеркнул, что Россия до сих пор не получила никакой информации от немецких властей о ходе продолжающегося расследования взрывов, которое тянется более двух лет. По его словам, общественность и эксперты пришли к единому мнению о том, что атаки на газопроводы представляют собой беспрецедентный теракт против важнейшей международной энергетической инфраструктуры.

«Уже все согласны с тем, что это беспрецедентный теракт против критической международной энергетической инфраструктуры», — сказал Нечаев.

Ранее Служба внешней разведки (СВР) России представила новые свидетельства о причастности англосаксов к взрывам на «Северных потоках». В ведомстве указали на неправдоподобность гипотезы об украинских экстремистах как виновников теракта, однако эта версия продолжает оставаться основной в официальных расследованиях на территории Германии.