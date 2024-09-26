СВР получила доказательства о причастности англосаксов к взрыву на «Севпотоках»

Ко взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» причастны англосаксы. Новые доказывающие это данные получила Служба внешней разведки России, сообщило РИА «Новости» .

«Поступают все новые сведения, подтверждающие уже озвученный директором службы [Сергеем] Нарышкиным тезис о причастности к указанным инцидентам англосаксов», — указали в ведомстве.

В СВР подчеркнули, что не прекращали сбор данных об обстоятельствах серии взрывов в Балтийском море 26 сентября 2022 года.

Атаки на газопроводы, добавили в пресс-бюро ведомства, рассматриваются не только как акты международного терроризма, но и как элементы экономической войны против европейских держав, прежде всего ФРГ.

Версию о том, что взрывы произошли из-за действий независимых украинских экстремистов, в СВР охарактеризовали как неправдоподобную. Тем не менее, эта гипотеза продолжает доминировать в официальных расследованиях в Германии.

СВР предупредила о планах Соединенных Штатов и Великобритании запустить дезинформационную кампанию в преддверии годовщины событий, цель которой — отвлечь внимание от истинных организаторов диверсии.

С августа текущего года контролируемые Вашингтоном и Лондоном структуры активно распространяют информацию, судя по которой атаки на «Северные потоки» совершили исключительно украинцы, действовавшие якобы вне какого-либо контроля, указали в спецслужбе.

Ранее глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что в ближайшее время выяснится правда о причастности НАТО и Украины к взрывам на «Северных потоках». Он подчеркнул, что обвинения в адрес России не имеют основания, а независимое расследование, которое проводил журналист Сеймур Херш, пытались замолчать.